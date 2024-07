Taranto | ironia Riondino su Fedez-Codacons l’associazione attacca ‘aiuti l’Ilva’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 lug. (Adnkronos) – L’improvvisa ‘pace’ scoppiata trae il, riunitisi per un’iniziativa di solidarietà a favore dell’Ilva dopo anni di battibecchi e guerriglie, continua a far discutere l’opinione pubblica. Ieri Michele, organizzatore del concerto del Concerto dell”Uno Maggio’ a Taranto, ha espresso alcune considerazioni sulla beneficenza annunciata dal rapper, “arrivato a Taranto senza avvisarci, senza rivolgersi a chi si occupa del problema da decenni”, ha detto l’attore e regista in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, sottolineando che in passatoera stato chiamato “diverse volte ad esibirsi sul palco” ma – ha raccontato “non abbiamo mai ricevuto considerazione”.ha ironizzato anche sulla reunion dicon il: “Quanto all’alleanza con ilavremmo potuto organizzare un incontro di wrestling in piazza a Taranto e avremmo potuto raccogliere molto di più”.