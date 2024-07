Stalker condominiale arrestato a Roma botte e minacce ai vicini anche disabili | Vivevamo nel terrore

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 luglio 2024)uno. Era diventato ildei suoidi casa: nessuno invitava più amici e parenti, c’era paurasolo per uscire o rientrare nel palazzo. In un’occasione avrebbe picchiato un uomo e inseguito una donna contà. La vicenda. Quasi due anni di puro, tra, ingiurie e perfino aggressioni. I residenti, ormai esasperati, avevano paurasolo ad uscire di casa, figuriamoci invitare familiari o conoscenti. Il timore di avere a che fare con quell’uomo, di 65 anni, era troppo. Adesso però è stata la Polizia a mettere fine all’incubo di chi in quel palazzo suo malgrado doveva pur viverci. Ma andiamo con ordine.L’uomo, italiano, è accusato di aver minacciato e ingiuriato diversi condomini dello stabile in più di un’occasione.