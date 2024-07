Quote capocannoniere Euro 2024 | Kane guida la classifica

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024)ladei più accreditati al titolo, Musiala e Mbappé lo seguono La spietata fase a eliminazione diretta diha evidenziato insindacabilmente i limiti dell’Italia di Spalletti, eliminata agli ottavi di finale dalla Svizzera di Yakin. Attenuare il senso di smarrimento dovuto ad una possibile precoce uscita dal torneo degli Azzurri era l’obiettivo della campagna di “Chi se non gli Azzurri?” di Superscommesse in collaborazione con Netwin.News, il cui sondaggio chiedeva ai tifosi di scegliere una Nazionale di riserva da supportare durante la competizione. La community ha “adottato” l’Inghilterra, fresca di qualificazione ai quarti di finale e trascinata dai suoi talenti Bellingham e, quest’ultimo tra i giocatori più accreditati per la vittoria del titolo dideglipei.