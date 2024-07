Quelli che provano piacere all’idea di togliere la casa agli ebrei

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 1 luglio 2024) Magari non proprio in quella di tutti ma, più o meno oscuramente e profondamente, nella coscienza di moltissimidella diaspora ha sonnecchiato questa certezza: che, fosse per trovarvi riparo o invece per libera destinazione, Israele avrebbe sempre rappresentato “”. Non c’è una formula che contrassegni, vincoli e richiami un popolo quanto vi riesce “L’anno prossimo a Gerusalemme” con il popolo ebraico. Chi avesse previsto il 7 ottobre avrebbe compreso che quei massacri si sarebbero consumati nel segno di una revoca atrocemente esemplare di quella certezza, nell’ablazione irrimediabile dell’idea che magari altrove, ma non più in Israele, gliavrebbero potuto essere esposti a una simile violenza. Ma quel che non si poteva prevedere, quel che neppure la più sconsolata lungimiranza avrebbe potuto immaginare, è quanto il Sabato Nero ha generato: e cioè il diffuso compiacimento, la soddisfazione disinibita, il senso di gratificazione per il fatto che glipossano non sentire più Israele come una cosa sicura, come “”.