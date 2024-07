Pancia tirata in dentro Il post di Aurora Ramazzotti sul disagio spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024), figlia di Michelle Hunziker ed Eros, ha condiviso sui social un viaggio attraverso gli anni della sua crescita, dal 2011 al 2024. In una carrellata di foto accompagnate da riflessioni personali,ha raccontato le sfide di crescere sotto i riflettori e il processo di accettazione di sé stessa. Le immaginiate daritraggono vari momenti della sua vita: dall'infanzia alla maternità. Ogni foto è intervallata da testi che descrivono ildi essere costantemente al centro dell'attenzione pubblica e di sentirsi continuamente giudicata. «Amarsi è un percorso che dura tutta una vita. Stiamoimparando a respirare. Siate gentili,» scrivenella didascalia che accompagna le foto. Nelracconta di come tratteneva il respiro per tirarelanel 2011, quando era ancora una giovane ragazza, a quando, nel 2016, comprava pantaloni larghi o si sedeva nella sabbia per nascondere la cellulite nelle foto.