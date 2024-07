News Uomini e Donne Rosa Perrotta contro la famiglia di Pietro Tartaglione | il duro messaggio

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 1 luglio 2024)è stata tronista die ha usato i social per lanciare unai familiari di suo marito. Le parole dell’influencer napoletana sono state molto forti e dirette, tanto che molti utenti l’hanno criticata perché secondo loro ha parlato di un argomento da risolvere in maniera privata. Scopriamo insieme cosa ha scrittoe cosa ha voluto dire.lancia una frecciatina alladiha condiviso una foto sui social in cui si vedono gli zii materni prendersi cura dei figlia che ha avuto con, conosciuto proprio a. Ha allegato allo scatto le seguenti dichiarazioni: “leri siamo potuti andare alla festa di questo caro amico perché gli zii si sono offerti di restare a casa con i bambini.