Nel Villaggio Olimpico stanze singole a 1 000 euro e doppie a 750 | la Lega contesta l’accordo del Comune di Milano

(Di lunedì 1 luglio 2024)– "Ildoveva essere una vera e propria boccata d'ossigeno per i giovani che si recano aa studiare, attraverso la conversione dello stesso in uno studentato al termine dei Giochi olimpici del 2026. È shoccante sapere che la convenzione stipulata tra il Fondo Porta Romana e ildipreveda affitti mensili dia 1.000€ e dia 740a persona". Lo afferma il consigliere comunale e segretario provinciale del Carroccio, Samuele Piscina. "Comechiediamo un cambio netto di politica sul tema della Casa e dell'Urbanistica, una chiara discontinuità con quanto fatto finora. I prezzi delle case continuano a salire, sia per gli affitti che per l'acquisto", osserva il leghista.