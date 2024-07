Milan e Juve comprano stranieri i giovani vanno all’estero | il calciomercato riflette le difficoltà della Nazionale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il lunedì è sempre il giorno delle polemiche legate al mondo del pallone e non può non esserlo dopo l’eliminazione dell’Italia da Euro 2024. Tante le critiche rivolte alla, molte delle quali relative al talento dei calciatori presenti in rosa. Noi la nostra posizione l’abbiamo già presa, ma c’è un aspetto interessante legato alSerie A chela pochezza di scelte a disposizione di Spalletti. Parliamo di scelte di livello, calciatori che dovrebbero fare i titolari nelle big del nostro campionato. Ma, a parte l’Inter che si conferma la squadra più ‘italiana’ per numero di calciatori ine livello medio, la realtà dintus apre scenari preoccupanti.straniero: 0 calciatori inLe squadre italiane sono particolarmente attratte dal profilo straniero: il bomber da pescare in Sud America, il centrocampista africano, il difensore da Centro o Est Europa.