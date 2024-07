Medvedev-Kovacevic oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Daniilse la vedrà contro Aleksandarnel primo turno di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Ripetere la semifinale dello scorso anno non sarà facile, ma il tennista russo può senz’altro fare strada sui prati londinesi. Non presenta particolari insidie il debutto contro la statunitense, che in carriera ha giocato appena 8 partite sull’erba, vincendo 2 (nessuna a livello di main draw Atp). I due non si sono mai affrontati in carriera. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(lunedì 1° luglio). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata dalle ore 14.00 italiane (le 13.00 locali) sul Court 1. Latelevisiva è affidata a Sky Sport, che segue il torneo attraverso ben nove canali di riferimento.