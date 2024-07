Mediaset ’scongela’ Tilt – Tieni il Tempo | Enrico Papi da domenica 21 luglio su Italia 1

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 1 luglio 2024)ilA un anno dall’annuncio durante la presentazione di palinsesti,ha finalmente deciso di mandare in onda il nuovo programma musicale diil. Registrato lo scorso autunno, e inizialmente previsto proprio in quel periodo su1 (con possibilità di raddoppio in primavera), lo show è stato più volte rinviato fino a far perdere le tracce, almeno finora. E’ in onda infatti da qualche giorno il promo che annuncia la data di partenza della trasmissione:21in prima serata. Allo stessosui social disi susseguono foto e video (a partire dall’uscita della sigla del programma il 6 giugno scorso) per cercare di creare interesse attorno a questo nuovo programma musicale che sembra non godere della fiducia diche l’ha relegato all’estate.