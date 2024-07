Maltempo in arrivo | allerta gialla su costa e Appennino

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 1 luglio 2024) FIRENZE –e temporali forti insue zone appenniniche nord-orientali. Una depressione atlantica sul Mediterraneo interesserà infatti il nord Italia e i versanti tirrenici delle regioni centrali nella giornata di domani (2 luglio). La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti con validità dalle 21 di oggi (1 luglio), fino alle 8 di domani. Le zone interessate sono tutta la fascia costiera a partire dalla Versilia (zone interne adiacenti incluse), aree appenniniche nord-orientali e Valtiberina. Dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani è previsto un aumento dell’instabilità con possibili temporali sparsi. I fenomeni localmente e temporaneamente potranno risultare di forte intensità, in particolare sulla fascia costiera,fiorentino e aretino tra la sera di oggi e la mattinata di domani.