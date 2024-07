Lucca Comics & Games 2024 – Il mondo dell’intrattenimento protagonista

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 1 luglio 2024), con il tema THE BUTTERFLY EFFECT, promette di essere un’edizione memorabile, un evento che celebra il potere trasformativo dell’arte e della creatività, in perfetta sintonia con lo spirito di innovazione che ha sempre contraddistinto questo festival straordinario. E sulla scia dell’entusiasmo e delle notizie che lasciano il segno Netflix torna acon un appuntamento imperdibile: SQUID GAME 2. Giovedì 31 ottobre il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun saranno aper incontrare i fan e per svelare a tutto ilalcune novità dell’attesissima seconda stagione. Il secondo capitolo di Squid Game, che resta ancora ad oggi la serie più popolare su Netflix a oltre due anni dalla sua uscita, sarà disponibile solo su Netflix entro la fine del