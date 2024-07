L’nduja | il piccante tesoro della Calabria

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024)è un vero e propriogastronomia calabrese, un insaccato spalmabile dal sapore intenso eche negli ultimi anni ha conquistato i palati di tutta Italia e non solo. Questo prodotto unico nel suo genere ha origini antiche, risalenti al periododominazione spagnola intra il XVI e il XVII secolo. Il nome stesso deriva probabilmente dallo spagnolo “andouille”, che indica un tipo di salsiccia. Tuttavia,come la conosciamo oggi si è sviluppata nel corso dei secoli nella zona di Spilinga, un piccolo comune in provincia di Vibo Valentia. Storia e tradizione Tradizionalmente,nasceva come un modo ingegnoso per utilizzare le parti meno pregiate del maiale, come grasso, frattaglie e ritagli di carne.