LIVE Bellucci-Shelton Wimbledon 2024 in DIRETTA | giocatori in campo lombardo per un’altra impresa!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAin19:50 Il suo tennis spumeggiante potrebbe ricoprire il ruolo di sorpresa in questo Day 1 di, in cui hanno salutato i Championships già Mannarino, Baez e Jarry tra le testa di serie.è il 14° giocatore del seeding. 19:45 L’azzurro, dopo essere stato praticamente eliminato al 1° turno dalla tds n.31 del tabellone cadetto Duje Ajdukovic, ha infilato la vittoria su Zapata Miralles e David Goffin (un capolavoro) ed è così approdato al 2° tabellone Major della carriera. 19:40 Tra pochi minuti, quindi, Mattiaproverà a dare seguito a quella che è stata una mini-, compiuta nel tabellone di qualificazione di2023. 19:35 E allora, chiude la sorella maggiore di Mirra, Erika Andreeva e lascia finalmente strada libera a Mattiache affronterà a breve Ben