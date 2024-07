Lecce anziano trovato morto in casa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) È successo nella giornata di ieri a Castrignano dei Greci, in provincia di: unnella sua abitazione. O meglio, così è stato ri. Al momento della scoperta con lui insolo il suo badante, un uomo di 36 anni. Che dal momento della scoperta è in stato di shock, non parla e non reagisce. Per questo, è andato in ospedale.: il ritrovamento A scoprire la drammatica vicenda del corpo riverso per terra di Fernando Monte, 82 anni, è stata la figlia. Lei, abitando al piano di sopra, si era recata adel padre per andare a trovarlo e verificare se stesse bene, dopo una normalissima giornata di mare. Invece, la terribile scoperta. Sul corpo dell’segni di violenza e percosse, e diverse ecchimosi.