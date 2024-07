La mamma di Guidotti rapito in Russia | Dimagrito e spaventato ma sta bene

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Sandetto del Tronto (Ascoli), 1 luglio 2024 – Stefano, 56 anni, imprenditore e direttore generale dell’ufficio di rappresentanza della Siad, azienda di Bergamo che produce gas tecnici e industriali,ine liberato dalla polizia dopo tre giorni (video), ha origini samdettesi. Il padre Stefano e la madre Luigia, per tutti Luisa, abitano in una villetta nella zona residenziale della Riviera delle Palme. Si è trattato di un rapimento lampo, a fine di estorsione che secondo alcune fonti è stato messo a segno da banditi Uzbeki. Luisa ci riceve in cucina, sul tavolo il libro ‘Il romanzo del Cremlino da Ivan il terribile a Putin’ di Vladimir Fedorovski. “Sto proprio leggendo questo vecchio libro – esordisce la signora Luisa, con volto finalmente rilassato dopo le buone notizie che arrivano da Mosca - Stefano sta