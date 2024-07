La famiglia Berlusconi non ha promosso un sito di trading online

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ci siamo imbattuti in diversi contenutialterati e deepfake generati appositamente per promuovere prodotti o servizi truffa. Dopo il caso di Piero Angela, “resuscitato” grazie a un deepfake generato dall’intelligenza artificiale, tocca a Silvio. Sono diverse le pagine Facebook, appena create, che stanno sponsorizzando un video dove sfruttano le figure di Silvio e Pier Silvio, tirando in mezzo anche Marina, per promuovere in maniera ingannevole undi. Per chi ha fretta I video sono dei deepfake generati per far credere che lapromuova undi. I video originali risalgono al 2023. Analisi Ecco un elenco delle pagine riscontrate, teoricamente “italiane”, che hanno sponsorizzato il deepfake: “Paese del futuro” (creata il 30 giugno 2024, post deepfake 30 giugno 2024) “Musica di strada” (creata il 25 giugno 2024, post deepfake 27 giugno 2024) “Luna nota” (creata il 24 giugno 2024, post deepfake 26 giugno 2024) “Creator inv” (creata il 24 maggio 2024, post deepfake 25 giugno 2024) “Consulente d’affari” (creata il 10 aprile 2024, post deepfake 28 giugno 2024) Un altro esempio, dove nel video c’è solo Pier Silvio: La narrazione riporta che laavrebbe rispettato il volere del defunto ex Presidente del Consiglio, Silvio, pubblicando all’anniversario della sua morte una piattaforma di investimento