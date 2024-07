Kaiju No 8 stagione 1 – Recensione con spoiler

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 1 luglio 2024) Sembra iniziato solo ieri per quanto lo abbiamo aspettato, e inveceno. 8 è arrivato alla fine della sua primasu Crunchyroll. In un finale ricco di azione, l’anime dino. 8 sprigiona tutto il suo potenziale con l’ultimo episodio intitolato “Kafka Hibino“. È una solida conclusione per unache ha affrontato i suoi alti e bassi (seppur pochi i bassi) e promette una secondaemozionante. Kafka lotta dentro di sé per recuperare il controllo sul proprio corpo, mentre coloro che lo conoscono e si prendono cura di lui si adoperano per aiutarlo. Mentre il finale anticipa gli archi futuri, è la prima metà dell’episodio conclusivo a emozionare davvero, con alcune delle migliori animazioni dell’interae la riaffermazione del motivo per cui Kafka è un protagonista straordinario.