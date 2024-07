Incidente durante la partita di calcio Raccolta fondi per curare Davide

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Gara di solidarietà per aiutare un giovane e la sua famiglia a rivedere la luce. La speranza è oltre oceano, ma ci vogliono tanti soldi e il Lions Club Valdelsa, sotto la presidenza di Fabio Cantini, sposa la causa e lancia una. Ci sono storie diverse che attraversano la vita di molte famiglie. Questa è una di quelle. E’ la vicenda che da oltre un anno ha inghiottitoPapaccioli, un giovane di Poggibonsi che in questi giorni compie 20 anni. Dal 10 maggio dello scorso anno lui e la sua famiglia combattono per strappare, ad un destino amaro almeno una parte di quella vita cheaveva prima di questo fatidico giorno. Quello in cui lui, aspirante calciatore in forza alla Virtus Biancoazzurra, al Don Emidio Smorti di via San Gimignano a Poggibonsi, in occasione di unadi, cadde nel tentativo di conquistare un pallone aereo.