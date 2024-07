Il pittore Fernando Mangone riceve il premio Grotte di Castelcivita 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ancora un importante riconoscimento per il, insignito del “2°di”. L’evento, organizzato dalla societàdiin collaborazione con il Comune die patrocinato dal Ministero del Turismo e dalla Regione Campania, ha celebrato l’arte e l’impegno sociale di. La motivazione alla base delrecita: “Al. Con lui è possibile costruire valori ed azioni positive per la comunità”. Ilè stato consegnato dal Presidente della Commissione aree interne in Consiglio regionale, Michele Cammarano, dal Sindaco di, Antonio Forziati, e dal Presidente delledi, Michele Cascio. L’amministrazione ha voluto conferire questo simbolo d’onore anon solo per i grandi risultati artistici raggiunti, ma anche per il suo modo unico di intendere e concepire la vita, l’esistenza e i rapporti interpersonali.