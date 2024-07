Grandine oggi a Bologna alberi caduti e paura | è arrivato il maltempo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – E’– come annunciato dall’allerta meteo – il fronte dianche sull’Emilia Romagna. Anzi, i fronti (al plurale). La prima cella si è formata proprio suintorno alle 19, annunciata da fulminazioni e tuoni. Anzi, a causarla potrebbe essere stato proprio la bolla di calore che gravava sulla città. Poi è arrivata lache è caduta con chicchi di medie dimensioni, ossia intorno ai 3 centimetri di media, anche se in alcune zone anche di più. La prima bomba d’acqua ha trasformato le strade in fiumi mentre le raffiche di vento piegavano le cime degli. Laha imbiancato le strade, creando un effetto-Natale durato però appena pochi minuti. In centro, alcuni negozi hanno rischiato di vedere l’acqua entrare.