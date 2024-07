Gaza l’esercito di Israele libera 50 terroristi palestinesi e scatena l’ira di Netanyahu

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 1 luglio 2024) Da un lato, le violente proteste di piazza contro la decisione della Corte Suprema di eliminare l’esenzione per i giovani studenti delle scuole religiose sono culminate in cinque arresti e svariati feriti; dall’altro, lazione di 55 detenuti, tra cui il direttore dell’ospedale al-Shifa di. Sono tempi duri per il primo ministro di, Benjamin, che deve fronteggiare sia le contestazioni interne degli ortodossi, che lo accusano di aver fatto poco o niente per scongiurare la sentenza dei giudici, sia le polemiche per il rilascio dei detenuti, che sarebbe avvenuto a sua insaputa. Il rilascio di 50sarebbe avvenuto a insaputa del premier israeliano BenjaminTanto che ha ordinato un’indagine sul rilascio del direttore dell’ospedale al-Shifa a, Mohammad Abu-Salmiya.