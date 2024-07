Euro 2024 | Avevo la sensazione che la partita non fosse finita

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 1 luglio 2024)-06-30 22:06:28 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il commissario tecnico dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha dichiarato di aver lasciato che lacontro la Slovacchia si trascinasse fino agli ultimi secondi perché aveva lache la sua squadra avrebbe fatto un po’ di magia. I tifosi e gli esperti sono rimasti sbalorditi dal fatto che Southgate abbia effettuato una sola sostituzione nei primi 83 minuti dello scontro degli ottavi di finale a Gelsenkirchen e abbia inserito un attaccante, Ivan Toney, con la sua terza sostituzione nel 94th minuto di gioco perdevano 1-0 dal primo tempo. Tuttavia Southgate ha avuto l’ultima risata a 99 anniilalla guida dei Three Lions, poiché uno dei giocatori che aveva scelto di non sostituire, Jude Bellingham, segnò una spettacolare rovesciata che portò laai supplementari e poi due dei suoi sostituti si unirono per preparare il gol della vittoria di Harry Kane.