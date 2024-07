Crostata di pesche e crema pasticcera | tutto senza zucchero e burro

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 1 luglio 2024) Questadi. Per la frolla dovremo utilizzare l’olio, impasto esono dolcificati dal miele. È quindi un dolce leggero e digeribile, perfetto anche per gli intolleranti al lattosio. Approfittiamo della frutta estiva, zuccherina e golosa, per preparare questa ricetta davvero unica, ma super golosa. Mettiamoci al lavoro e prepariamola insieme!di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuriamoci: per la frolla all’olio di oliva 300 gr di farina 0 1 pizzico di sale 80 gr di olio di oliva delicato 1 uovo+1 tuorlo 125 gr di miele 5 gr di lievito per dolci 3gialle per decorare per lacon il miele: 3 tuorli 85 gr di miele di acacia 300 ml di latte 30 gr di farina 00 q.