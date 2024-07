Coppa Teodori spettacolo Trionfa ancora Faggioli Ma che duello con Fazzino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Emozioni fino all’ultima curva, alla 63esima edizione dellaPaolino, la storica cronoscalata che anche quest’anno si è disputata lungo i tornanti che da colle San Marco portano a San Giacomo e che ha regalato grandeanche grazie alla straordinaria organizzazione curata dal gruppo sportivo dell’Automobile Club ascolana. Are, per la quattordicesima volta, divenendo sempre più leader nell’albo d’oro della manifestazione, è stato Simone. Il pilota fiorentino della Best Lap ha vinto entrambe le salite di gara in 2’13’’68 e 2’13’’84, tempi fotocopia che hanno confermato la prova d’esperienza e carattere propria del campione, capace di colmare ogni eventuale lacuna con classe e determinazione. Seconda piazza per il 24enne siciliano Luigi, il pilota siracusano di Melilli che continua nella proficua progressione al volante della Osella PA 30 Zytek e sulla quale ha testato delle novità.