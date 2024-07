Cerveteri Governo Civico all’attacco | Gubetti mente sapendo di mentire

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – “Lo abbiamo già detto in Aula consigliare: la sindacadi. Pensa forse così di spostare l’attenzione dalla inadeguatezza sua e di questa giunta. Si chiama Metodo Boffo: una campagna di diffamazione e di disinformazione basata su illazioni, falsità e bugie per screditare e nascondere le proprie mancanze. Purtroppo la realtà è sotto gli occhi di tutti, sindaco: ale cose non stanno funzionando. Ravvedetevi!”. E’ quanto si legge in un comunicato a firma, una delle 2 forze fuoriuscite dalla maggioranza.alla ricerca di una “nuova” maggioranza “Ecco perchè non siamo andati in Consilio” “Partiamo però dall’ultimo Consiglio comunale. Non siamo scesi in aula (questo è vero).