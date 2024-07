Cantù risse nei locali della movida | altri 9 provvedimenti del Questore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 -9 nuovidi prevenzione sono stati emessi daldi Como Marco Calì, all’esito dell’attivitàpolizia, sulle aggressioni che si sono verificate nelle ultime settimane a. Nello specifico 5 Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane, e 4dell’avviso orale, a carico di ragazzi di età compresa tra i 18 e 21 anni, ritenuti responsabili di reati e comportamenti che hanno fortemente compromesso l’ordine e la sicurezza pubblica. Iriguardano ledell’11 maggio scorso in piazza Garibaldi e del 19 maggio in via Milano, sulla scorta dell’informativa trasmessa in Procura dai carabinieri di, e poi aldi Como. Tre invece sono i responsabili di quanto avvenuto la notte tra il 21 e il 22 giugno scorso nel centro di, adulti – di 31, 35 e 41 anni - che erano venuti alle mani all'interno di un locale pubblico.