Biancaneve | concluse le riprese del live-action Disney

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 1 luglio 2024) Rachel Zegler conferma che ledi, prossimo, sono ufficialmente giunte al termine Rachel Zegler interpreterà una nuova principessaneldi, che avrebbe finalmente concluso le sue. Un progetto alquanto travagliato, sia per le polemiche che l’hanno accompagnato sin dalla scelta dell’attrice protagonista che per i rallentamenti causati dal doppio sciopero di attori e sceneggiatori nel corso del 2023. Proprio a causa degli scioperi, il progetto ha ritardato il suo debutto sul grande schermo, con la maggior parte dellesvoltesi nel corso del 2022. Dopo lo sciopero, però, il cast è tornato sul set per aggiungere nuovi contenuti, inclusa la stessa protagonista Rachel Zegler.