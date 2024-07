Altro che mamma e figlia! Ilary Blasi e Chanel selfie in costume | sempre più identiche

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024)è di nuovo protagonista in tv con Battiti Live, l’evento musicale dell’estate che a breve andrà in onda su Canale 5. Le registrazioni sono già iniziate e i primi spoiler, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate più sotto già usciti. Ma non è finita qui perché per la conduttrice romana che quest’anno ha ceduto il testimone a Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi c’è unimpegno in vista. Sarà infatti proprio lei a condurre la nuova edizione de La Talpa, prossimamente in tv. Ad anticipare il ritorno era stato il sito di Davide Maggio, scrivendo: “Il progetto prevede un ritorno con una novità importante: La Talpa 2024 non avrà lo studio. Non solo, per la prima volta si potrebbe girare interamente in Italia .. Il progetto vedrà la luce su Canale 5.