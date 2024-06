Temptation Island 11 pioggia di segnalazioni su Alex Petri e Vittoria Bricarello | Coppia fintissima andavo a letto con lui fino a due settimane fa poi…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 30 giugno 2024) Lo scorso giovedì ha preso il via su Canale 5 l’undicesima edizione di, il docu reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e le sette coppie che hanno deciso di mettersi in gioco mettendo alla prova il loro amore stanno già facendo ampiamente discutere sul web. Tra le coppie più discusse c’è anche quella composta da, i quali hanno scelto di partecipare al programma perchénon si sente abbastanza inclusa nella vita del fidanzato, al punto tale da non essere nemmeno stata invitata alla sua festa di compleanno. Già negli scorsi giorni Matteo Diamante aveva lanciato uno scoop su questa, rivelando che una sua amica gli aveva confidato di avere avuto una relazione con lui per tre anni e di essere anche stata invitata alla famosa festa di compleanno che invece non prevedeva la presenza della fidanzata “ufficiale”: Era uscito un discorso con una mia carissima amica, la quale in teoria sono tre anni che si vedeva con questoe andavano aa poco tempo fa e lei stessa era stata invitata daa questa festa di compleanno e non c’era andata.