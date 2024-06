Spalletti | Italia ieri tornati a zero! Ora creo un futuro già deciso

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024)ha ricevuto la conferma da parte di Gravina, che ha ribadito come nessuno dei due si dimetterà. Il commissario tecnico dell’, all’indomani dell’orribile sconfitta con la Svizzera, si espone di nuovo. IL COMMENTO DEL CT – Lucianonon si toglie dalle critiche per la vergogna dell’: «Sono naturalmente quello che ha responsabilità più importanti di tutti. È un giochino che non faccio quello del “sarebbe stato meglio se”. Sono stato sempre attento a quello che devo fare successivamente, è con quello che andrò nel mio. Indietro non ci posso andare, cerco di spostarmi. È chiaro che, per quello che si è visto, qualche cosa ho sbagliato. Ho tentato di ringiovanire un po’ la squadra, siccome rimango qui questo insarà fatto ancora di più».