Predore si ribalta idrovolante | il pilota soccorso dai sommozzatori

(Di domenica 30 giugno 2024). Nel pomeriggio di oggi (domenica 30 giugno) unsi èto nel Lago d’Iseo, fortunatamente senza gravi conseguenze per il. L’uomo si è trovato in difficoltà mentre sorvolava i cieli del lago trae Iseo. Nonostante l’sia progettato per planare sull’acqua, il velivolo si è capovolto e ha cominciato ad affondare. Immediati i soccorsi dell’idro-ambulanza della Croce Rossa Italiana di Bergamo di stanza a. Idella squadra hannoe trascinato in salvo il, un 50enne residente sulla sponda bergamasca del Sebino. Ilnon ha riportato gravi conseguenze e ha seguito le operazioni di recupero del suo velivolo a bordo di una barca nelle vicinanze. Insieme ai Vigili del fuoco, gli uomini della Cri hanno evitato che l’andasse a fondo e lo hanno trascinato a riva.