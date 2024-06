Macron e Scholz ignorano il voto e pure il flop economico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Si discute molto in questi giorni sulla scelta di Giorgia Meloni di non accomodarsi come se niente fosse al tavolo già apparecchiato da Emmanuele Olafsulle nomine europee. C'è chi sostiene, cavalcando una tesi un po' ardita e un po' di parte, che accodarsi sarebbe stata la scelta migliore, nel tentativo di prendersi le briciole lasciate indietro dai leader di Francia e Germania. E c'è chi ritiene che la mossa del premier italiano consegni il Paese all'isolamento e all'irrilevanza. Sul fronte opposto c'è invece chi, legittimamente e non senza ragioni, fa notare che il percorso intrapreso dei “capibastone” dell'Europa sia non solo fallimentare e scorretta, ma in assoluto spregio delpopolare, che sia in Francia sia in Germania ha decretato una bocciatura degli attuali capi, confermando invece la leadership della Meloni e la stabilità della maggioranza che guida il governo italiano.