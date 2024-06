LIVE – Tour de France 2024 seconda tappa Cesenatico-Bologna in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Lascritta delladelde, che prosegue con i 198,7 chilometri da. La spettacolare partenza italiana continua con un’altra frazione esplosiva, che potrebbe vedere battaglia tra i big della classifica generale grazie alla doppia scalata al Colle di San Luca nella parte finale. Dopo le scintille dellainaugurale da Firenze a Rimini, ecco dunque che le cose potrebbero già iniziare a farsi molto serie. Il tutto aspettando le Alpi, che già nei prossimi giorni infiammeranno l’edizione numero 111 della Grande Boucle. Sportface.it vi racconterà la corsa in tempo reale fin dal chilometro zero con tutti gli aggiornamenti in, le classifiche, gli highlights e tanto altro ancora. COME SEGUIRE LA CORSA INTV E STREAMING: PERCORSO E ALTIMETRIADE: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E I COMMENTATORI IN TV L’ANALISI DEL PERCORSO DELL’ALBO D’ORODE: CALENDARIO TAPPE, ORARI, TV E STREAMINGdeinSegui ila partire dalle 12:35 Per aggiornare ilFARE REFRESH O PREMERE F5deinSportFace.