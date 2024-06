Lautaro Martinez | Volevo togliermi un pensiero! Contento per i gol

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024)è stato il grande protagonista della notte, con la doppietta che ha permesso all’Argentina di battere 2-0 il Perù e chiudere il Gruppo A a punteggio pieno. Il capitano dell’Inter dà le sue sensazioni a TyC Sports. IL MIGLIORE –è – a oggi – il capocannoniere della Copa América. Per lui quattro gol in tre partite: uno all’esordio col Canada, uno decisivo contro il Cile per blindare la qualificazione e doppietta stanotte col Perù. Quest’ultima partita era ininfluente per la Seleccion, ma il Toro ha comunque disputato una gran prestazione candidandosi da titolare per le prossime partite. Dove rientrerà Lionel Messi stanotte infortunato e ci sarà di nuovo il ballottaggio con Julian Alvarez. Ora i quarti, dove si attende l’avversario, maappare pronto per qualsiasi battaglia e per difendere il titolo che aveva conquistato nel 2021.