Gerry Scotti informato Sono dolori per il conduttore la notizia è ufficiale

(Di domenica 30 giugno 2024) L’Italia è fuori dall’Europeo dopo l’ennesima prestazione imbarazzante. Tuttavia gli italiani hanno fatto sentire il loro sostegno seguendo in massa la gara valevole per gli ottavi di finale contro la Svizzera persa per 2-0. La partita è stata trasmessa da Rai1 e ha totalizzato ben 10 milioni e 692mila spettatori pari al 64,3% di share (primo tempo a 10 milioni e 321mila e il 65.8%, secondo tempo a 11 milioni e 70mila e il 62,9%). In ogni caso la partita dell’Italia è stata trasmessa a partire dalle 18 e dunque i programmi del prime time hanno giocato ‘alla pari’. Nella serata di ieri, sabato 29 giugno, su Rai1 è andata in onda la trasmissione sportiva Notti Europee, che dalle 20:40 alle 22:03, è stata seguita da 3milioni e 66mila spettatori (20,7%).