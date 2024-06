Firenze capitale dei centenari medaglia d’oro in classifica E la longevità è sempre femmina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024), 30 giugno 2024 – Ottime notizie per gli anziani fiorentini, dal Bollettino di Statistica del Comune di questo mese.per percentuale di ultra. Con 7,6 nonnini che il primo gennaio 2024 hanno sorpassato il secolo ogni 10mila abitanti, il capoluogo della Toscana spazza come la bora il primato di Trieste, che regredisce al purottimo risultato di 7,4. Gli ultrasono 277 su una popolazione di 363mila abitanti Da un analogo focus demografico sul numero dello scorso numero di agosto 2023 su dati al primo gennaio 2022, infatti prima inera la città della Venezia Giulia che ne contava ben 8,5; mentre continua il trend crescente all’ombra del Cupolone di Brunelleschi, già evidente nel precedente studio (+280% in vent’anni, ora supera il 300%) che già toccava 7,3.