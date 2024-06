Favola della domenica – Il fantasma Biribì

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 30 giugno 2024) C’era una volta un palazzo antico abitato da un. Ilsi chiamavaed era stato un ragazzino molto vivace. La famiglia che abitava il palazzo lo conosceva bene perché, di quando in quando, si faceva sentire con qualche rumore. Il ragazzino si rendeva conto di non essere visibile e ciò lo indispettiva. Se qualcuno occupava gli spazi dove era solito muoversi, cercava di allontanarlo. “Io sono qui da più tempo di loro” pensava. La sua camera si trovava al primo piano del palazzo. Il letto era a baldacchino esi divertiva un mondo a saltellarvi sopra anche se, a volte, era usato da qualche ospitefamiglia. “Che succede?” diceva l’ospite di turno “c’è il terremoto? Mah, questi letti antichi traballano a ogni piccolo movimento” Un giorno una bambina s’introdusse in una stanza al pianterreno.