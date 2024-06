Decimomannu Il centauro Antonio Nonnis morto in un incidente a Macchiareddu

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 30 giugno 2024) Tragicostradale lungo via delle Saline, la SP 92 in territorio di, cagliaritano di 64anni, da tempo residente a, stava transitando alla guida del suo scooter quando è stato centrato in pieno da un’Opel Corsa, morendo sul colpo. Alla guida dell’auto c’era una ragazza di 27 anni di Assemini.non ha avuto scampo. L’impatto con l’Oper Corsa è stato fatale. I sanitari del 118 hanno solo potuto constatare l’avvenuto decesso., appassionato di pesca subacquea, stava raggiungendo Pula dove avrebbe dovuto effettuare un’immersione. La conducente è stata trasportata con urgenza all’ospedale Brotzu, dove si trova ricoverata. Le sue condizioni non sono gravi e secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.