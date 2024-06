Cento eventi nei luoghi più belli In giro con Entroterre Festival

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Artisti di grande fama si esibiranno in alcuni deipiù suggestivi dell’entroterra emiliano romagnolo, toscano e laziale, in oltre 100che dal 4 luglio al 31 agosto porteranno il pubblico a immergersi in location suggestive: torna ‘’, che quest’anno porta ospiti del calibro di Vinicio Capossela, Daniele Silvestri, Goran Bregovic, Frankie hi-nrg mc , Neri Marcorè e molti altri. Vengono poi riscoperte le tradizioni del territorio, come l’Ocarina di Budrio e la chitarrapievese, ma le ambientazioni non sono da meno: sede di numerosi concerti saranno iBertinoro (FC), dai giardini ai piedi della spettacolare Rocca (la cui capienza è stata tra l’altro ampliata quest’anno, raggiungendo 1200 posti), alla concattedrale di S.