Base scout danneggiata Raccolta fondi

(Di domenica 30 giugno 2024) Si fanno sentire ancora gli effetti del maltempo che ha colpito la Franciacorta, in particolare Gussago, due settimane fa. La fondazione San Giorgio onlus ha avviato unaper rimettere in sesto laa Piazzole di Gussago, dove le piogge torrenziali hanno causato danni significativi alle strutture e ai terreni, mettendo a rischio la possibilità di continuare le attivitàistiche in sicurezza. Ladi Piazzole è diventata luogo per le attività non solo dei gruppibresciani, ma anche delloismo regionale, nazionale e internazionale. Si estende per oltre 29 ettari in pianta sul fianco orientale della valle che da Brione scende a Gussago. Laoffre diverse tipologie di strutture, con la possibilità di ospitare anche più gruppi contemporaneamente.