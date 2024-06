Allarme imprese | salgono i crediti deteriorati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) In un contesto economico ancora debole e per l’elevata incertezza geopolitica, sale il tasso di deterioramento del credito delleche, secondo le stime di Abi e Cerved, nel 2024 si assesterà al 3,5% dal 2,4% del 2023. Un picco che dovrebbe rallentare già nel 2025, con un lieve calo al 3,2% - quando, si prevede, lepotranno contare su un maggior tono della crescita economica e su un minor livello dei tassi di interesse - e ancora nel 2026 al 2,7%. Secondo l’outlook Abi-Cerved, il clima sfidante in cui si trovano a operare leè testimoniato dall’aumento, seppur ancora limitato, dei tassi di deterioramento delle società non finanziarie riportato da Banca d’Italia, che mostra un valore pari al 2,43% nel complesso del 2023 (in aumento dal 2,18% dell’anno precedente).