Vincenzo Lantieri l’indagine la morte del bambino a Palazzolo Acreide | Il pozzo non era in sicurezza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 29 giugno 2024) Ci sono sei indagati per ladi, ilprecipitato in unartesiano ain provincia di Siracusa. Tra questi c’è anche l’educatrice Carmela Caligiore che ha provato a salvarlo. La madre Paola Carnemolla su Facebook ha scritto che il suo cuore «si è fermato insieme al tuo. In quel maledetto». La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. La procuratrice Sabrina Gambino ha spiegato che l’iscrizione nel registro degli indagati «è un atto dovuto a garanzia». Intanto Caligiore è in stato di shock all’Umberto I. Il proprietario della fattoria didattica Giuseppe Giardina è quello che rischia di più: ilnon era in. Secondo i primi rilievi dei carabinieri la copertura dove ilè salito ha ceduto.