Supacell | recensione della nuova serie Netflix

(Di sabato 29 giugno 2024)I prodotti cinematografici sui supereroi sembrano attirare sempre il pubblico. Dopo decenni di film eMarvel e DC , lo spettatore viene attratto dall’idea di avere un dono, un superpotere.però rappresenta un nuovo tipo di supereroi. Scritta, diretta e ideata da Rapman, lapresenta un gruppo di mutanti, accomunati dall’essere di colore e dall’avere delle particolari abilità.è al momento formata da una sola stagione da sei episodi, ognuno di circa 50 minuti. Il cast è formato da figure già note nel panorama cinematografico: l’attore Tosin Cole (Bob Marley: one love, Doctor Who) qui interpreta Michael, mentre Calvin Demba (Kingsman: il cerchio d’oro, Last Christmas) è nel ruolo di Rodney.