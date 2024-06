Quasi tutta Montelparo al matrimonio da sogno di Laure e Bert | Per noi questa è una famiglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024)(Fermo), 29 giugno 2024 – Avevano lanciato un invito su Facebook ala comunità dia prendere parte al buffet post cerimonia delle loro nozze. E i paesani hanno risposto in gran numero: erano circa 200la metà dei 700 abitanti complessivi del piccolo borgo del Fermano. Sono arrivati in chiesa a bordo di una Porche rossa ed erano bellissimi, giovani, ma soprattutto felici, gli sposi 28enni di nazionalità belga, che si sono uniti innel borgo del loro cuore.belgi La chiesa di San Michele Arcangelo ornata di fiori bianchi ha accolto la sposa accompagnata dal suo papà e lo sposo dalla mamma, mentre ai primi banchi della chiesa, tutti in piedi, gli invitati dirigorosamente contraddistinti da un capo di abbigliamento di colore rosso ed emozionati alla vista degli sposi.