Povera Italia non c' è altro da aggiungere La lettera di una mamma sconvolge Bassetti

(Di sabato 29 giugno 2024) "". E' laconico il commento di Matteoa unache gli ha scritto unaper denunciare come il futuro di suo figlio sia "negato dal test di medicina". Un problema personale che è specchio, sottolinea il medico, di un Paese che non funziona. "Il desiderio di diventare un bravo medico è riduttivo se penso a mio figlio", ma "siamo costretti come famiglia a chiedergli un ripiego di indirizzo di laurea perché per un motivo o per l'in questa Medicina mai ci entrerà" e "so che la medicina ha perso un futuro bravo medico". Sono le parole che ladi un ragazzo di Padova ha affidato a unaindirizzata all'infettivologo, in cui esprime amarezza per il meccanismo in cui è rimasto intrappolato lo studente.