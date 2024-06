Plazzi il mondiale è suo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Matteo, presidente del Circolo Velico Ravennate, assieme all’equipaggio di Kookaburra II, si è aggiudicato nei giorni scorsi il titolonel gruppo 1 Grand Prix. Già vincitore dell’America’s Cup 2010 con Oracle, e in procinto, a Barcellona, di dare l’assalto alla Louis Vuitton Cup 2024 su Luna Rossa col ruolo chiave di ‘rules advisor’, ovvero esperto dei regolamenti legati alla barca e all’evento, il 62enne velista ravennate si è tolto un’altra bella soddisfazione, aggiungendo un altro titolo iridato ad un palmares già straordinario. Dopo aver condotto in testa tutte le sei prove del campionato organizzato in Francia, nelle acque di Porquerolles, in Provenza, il 12 metri Kokaburra II ha preceduto tutte le rivali. L’imbarcazione, di proprietà di Patrizio Bertelli, patron di Luna Rossa, si è imposta su altri celebri scafi che hanno fatto la storia della Coppa America, come France I, French Kiss, Crusader, South Australia, Kookaburra III e Kiwi Magic.