Pavia bimbo di 18 mesi cade dal balcone | morto nella notte

(Di sabato 29 giugno 2024)di 18dal. Stava giocando sulmentre la madre era in casa Tragedia a, dove un bambino di 18al Policlinico San Matteo dopo essere precipitato dalal quarto piano di un condominio in via Cascina Spelta. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo, che si trovava in casa con la madre, sarebbe salito su una sedia e poi si sarebbe arrampicato sul condizionatore, perdendo l’equilibrio endo nel vuoto da un’altezza di circa 12 metri. La madre era in casa a sbrigare faccende e non si è accorta del pericolo. Immediatamente allertati, i soccorritori sono giunti sul posto e hanno trasportato d’urgenza il bambino in ospedale, dove è stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione.