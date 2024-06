Morto l’attore delle famose serie tv fan di tutto il mondo in lutto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 29 giugno 2024)neldella televisione per la scomparsa deltv. La figlia del, scrittrice televisiva e fumettista Maggie Mull, ha detto che suo padre èa casa giovedì dopo “una valorosa lotta contro una lunga malattia”. Attore, ma anche chitarrista e pittore, ha raggiunto la fama nazionale con un ruolo ricorrente nella soap opera Mary Hartman di Norman Lear e con il ruolo da protagonista nello spin-off Fernwood Tonight, in cui interpretava Barth Gimble, il conduttore di un talk show satirico. “Era noto per eccellere in ogni disciplina creativa immaginabile e anche per aver realizzato spot pubblicitari per il Red Roof Inn”, ha detto Maggie Mull in un post su Instagram. “Troverebbe quella battuta divertente. Non era mai divertente.