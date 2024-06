La Francia e l' Europa al bivio del voto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 29 giugno 2024) I primi a votare sono stati oggi i francesi dei territori di Oltremare: prima quelli nell’arcipelago di Saint Pierre e Miquelon proprio di fronte al Canada, seguiti dalle isole nei Caraibi, dalla Guyana francese e poi dalle isolette nel Pacifico. Domani 30 giugno si voterà dalle 8 alle 20 indopo che il Presidente della Repubblica Macron ha sciolto l’Assemblea nazionale in seguito alla débâcle delle Europee che ha visto il suo Renaissance letteralmente dissolversi. I sondaggi danno sempre più per favorito il Rassemblement National (RN), il partito di Marine Le Pen che ormai sembra certo supererà il 37% mentre il Nouveau Front Populaire (NFP), il fronte unito delle sinistre, si attesta al 27,5/29% e Macron si ferma al 20/21%.E, mentre insale la paura davanti a una vittoria dell’estrema destra, Madame Le Pen dice: «Ancora una volta, mi batto per il mio Paese, mi batto per il mio popolo e per loro sono pronta a fare enormi sacrifici come tante persone che mi circondano».